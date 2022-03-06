"Они хотят убить еще больше": Зеленский о том, что РФ анонсировала новые обстрелы Украины

Россия откровенно анонсирует обстрелы Украины.

Российские оккупаны 7 марта планируют снова обстреливать Украину.

Об этом 6 марта во время своего видеообращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Они хотят убить еще больше. На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство построены десятилетия назад еще советской властью. Построены в городах. А сейчас они – посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей, сотни тысяч живут рядом. И это – убийство. Сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов, они анонсируют запланированные зверства. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова. Как будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите, отреагируете, что-нибудь скажете. Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Мы точно знаем, как последуют приказы с вертикалью командования. Мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь спрятаться!" - сказал президент.