Они имели огромные разногласия: политолог объяснил, почему сравнивать убийства Фарион и Парубия не совсем уместно.

Ирина Фарион И Андрей Парубий / © ТСН

Сравнивать убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия во Львове не совсем уместно — у них были огромные разногласия.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Политолог напомнил, что Парубий в 1980-х годах пошел в движение сопротивления и радикально боролся за Украину. Фарион же в те годы ушла в Компартию.

По словам Дония, со временем Парубий демократизировался, а Фарион наоборот радикализовалась.

«То есть он был радикален, когда это было нужно. Когда была необходимость бороться за независимость Украины, тогда нужен был радикализм», — подчеркнул он.

В то же время Олесь Доний подчеркнул, что, несмотря на все разногласия, мы должны осуждать любые политические убийства в Украине.

Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.