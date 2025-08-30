Они имели огромные разногласия: политолог объяснил, почему сравнивать убийства Фарион и Парубия не совсем уместно.

- Дата публикации
Политолог Доний напомнил, что Парубий в 1980-х годах пошел в движение сопротивления и радикально боролся за Украину. Фарион же в те годы ушла в Компартию. Со временем Парубий демократизировался, а Фарион наоборот радикализировалась.
Сравнивать убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия во Львове не совсем уместно — у них были огромные разногласия.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявил президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.
Политолог напомнил, что Парубий в 1980-х годах пошел в движение сопротивления и радикально боролся за Украину. Фарион же в те годы ушла в Компартию.
По словам Дония, со временем Парубий демократизировался, а Фарион наоборот радикализовалась.
«То есть он был радикален, когда это было нужно. Когда была необходимость бороться за независимость Украины, тогда нужен был радикализм», — подчеркнул он.
В то же время Олесь Доний подчеркнул, что, несмотря на все разногласия, мы должны осуждать любые политические убийства в Украине.
Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.