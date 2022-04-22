"Они могут только оттягивать неизбежное": Зеленский сообщил о действиях оккупантов на юге Украины

"Они могут только оттягивать неизбежное": Зеленский сообщил о действиях оккупантов на юге Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты на юге Украины накапливают силы, загоняют новые батальонно-тактические группы.

По словам главы государства, это не поможет России в войне.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в ночь на 22 апреля.

"На юге и востоке нашего государства оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, они загоняют на нашу землю новые и новые батальонно-тактические группы. Стараются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины", – рассказал президент.

Ни один из этих шагов не поможет России в войне против Украины, подчеркнул он.

"Они могут только оттягивать неизбежное. Время, когда захватчикам придется уйти с нашей территории. В том числе — из Мариуполя — города, который продолжает сопротивление России, несмотря на все, что говорят оккупанты", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 57-го дня войны

Напомним, в Офисе президента сообщили, что на сегодняшний день более 3500 населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации.

Читайте также: