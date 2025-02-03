Они "морозятся": в "Слуге народа" хотят штрафовать мэров из-за мобилизации

Нардепка "Слуги народа" обвинила глав городов и громад, что они "морозятся" и не хотят выполнять мобилизационные планы.

Народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк предлагает штрафовать руководителей городов из-за невыполнения мобилизационных планов.

Об этом нардепка сказала в комментарии "Новости.LIVE".

Василевская-Смаглюк напомнила, что была избрана на 96-м мажоритарном округе в Киевской области, включающей такие деоккупированные населенные пункты как Буча, Бородянка.

Нардепка заявила, что "не видит большого желания в преддверии разговоров о выборах" следовать статье 18 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где роль органов местного самоуправления определена как основная по содействию организации мобилизационных мероприятий.

"Они все грубо говоря "морозятся" с одной стороны, а с другой стороны еще и покрывают своих знакомых, работников, бизнес-партнеров", – утверждает Василевская-Смаглюк.

Депутат считает, что руководители райгосадминистраций еще "стараются" выполнить мобилизационный план, доведенный до каждого руководителя. В то же время органы местного самоуправления – "не стараются".

"Они играют на чувствах избирателей и даже иногда в конфликтах между РТЦК и СП и гражданином, выбирают сторону гражданина, который бросает камни в представителей ТЦК и т.д.", – отмечает она.

Напомним, мэра Дрогобыча Львовской области оштрафовали на 34 тысячи гривен за якобы "невыполнение мобилизационных мероприятий на должном уровне".

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