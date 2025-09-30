"Они – не мы": Уоллес назвал главную ошибку Запада в отношении РФ

Бен Уоллес: Запад «потерял навык» читать противника и платит за это / © Associated Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад «смотреть на мир не таким, каким его хотят видеть, а таким, каков он есть».

Об этом Уоллес сказал на Варшавском форуме безопасности, передает The Guardian.

«Я помню, как ездил в Мариуполь, когда был министром безопасности правительства, вскоре после отравления в Солсбери (речь идет о 2019 году — Ред.) Я помню, что когда дело дошло даже до ранней военной помощи Украине, была страна в Европе, которая даже не позволяла экспортировать в Украину экскаваторы — экскаваторы, не пушки, не ракеты, а именно экскаваторы! — просто потому, что это могло быть потенциально провокационным для президента Путина», — вспомнил бывший министр.

По его мнению, одной из самых главных ошибок Запада есть образ мышления, что «мы смотрим на наших противников так, будто они такие же, как и мы».

«Я помню, как один высокопоставленный сотрудник разведывательной службы в Европе сказал мне, что Путин не вторгнется, потому что это было бы нелогично. Ну нет, это нелогично ни по каким критериям. То, что сделал Путин, нелогично, катастрофически внутри страны и привело к гибели миллионов людей. Но эти люди не всегда логичны», — подчеркнул Уоллес.

Он убежден, что россияне не такие как европейцы.

«Они — не мы. У них нет такой же демократии, у них нет такой системы сдержек и противовесов, как у нас. И мы потеряли тот навык, тот глубокий навык, который мы могли иметь последние сотни лет назад или 50 лет назад, распознавать и читать своего противника. Так что нам пришлось перейти к такому этапу, чтобы принять тот факт, что Путин не такой, каким мы его можем считать, а потом что-то с этим сделать. И в этой стране и на востоке Европы было много людей, которые предупреждали нас много лет, но люди не слушали», — говорит бывший глава Минобороны Британии.

