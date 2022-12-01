"Они не знают что делать с проигравшей Россией": Арестович рассказал о политике Запада в отношении РФ

На Западе нет политика, который смог бы заявить о том, что уничтожит империю зла – путинскую Россию, говорит Арестович.

Запад проводит сдержанную политику в отношении России, стремясь удержать управляемость военного конфликта. Они не знают что делать с проигравшей Россией.

Об этом рассказал советник ОП в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению Арестовича, на Западе нет политика, который смог бы заявить о том, что уничтожит империю зла – путинскую Россию.

"Во времена, определяющие дальнейший ход европейской истории, роль личности является решающей. На Западе сейчас нет политиков уровня Рейгана. Множество экспертов с мировым именем может обосновать взвешенную, разумную, рациональную политику, но человека, который вопреки взвешенности и рациональности может заявить, что путинская Россия - это империя зла и он её разрушит - нет", — отметил Арестович.

В то же время в Украине есть сила, которая отважилась противостоять преступной деятельности РФ – и это украинский народ.

"Такой субъект есть у нас - это украинский народ, который отказался умирать и исчезать. Хотя именно это прогнозировали нам именитые эксперты - специалисты по взвешенной политике. Избранный народом Президент Зеленский и другие "…великие безумцы" в Украине не согласились с прогнозами о неизбежном поражении Украины и упорно продавливают волю народа и свою собственную. Волю к жизни и победе. Украинский народ сегодня - коллективный Рейган, Тетчер и Черчиль с Рузвельтом вместе взятые. Украинцы вышли из четырехсотлетнего проклятия внутренних ссор, предательств и нерешительности во время очередной войны за свое существование", — отметил Арестович.

По его мнению, за этот период борьбы Запад тоже нашел в себе силы измениться – и превратиться "если не в коллективного Рейгана, то хотя бы – в Аденауэра".

Стратегия США и НАТО

Стратегия НАТО в войне России против Украины строится на принципе "не навредить", говорит Арестович. По его словам, как в США, так и НАТО, в этой войне нет стратегических планов и целей. "Это главная и самая страшная трагедия Запада и всего происходящего. Они не знают пока, что такое постпутинский и построссийский мир. Не знают, нужен ли он им, а также не знают, какой он будет и, соответственно, не знают, как им управлять", – отметил советник ОП.

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