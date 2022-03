"Они ничего не знают о нас, об украинцах": полный текст обращения Зеленского ровно через месяц после вторжения России

Первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в ночь, когда проходит месяц с начала войны с Россией.

Об этом сообщил Офис президента Украины на сайте официального представительства.

Приводим текст обращения с переводом отрывка на английский язык.

"Свободные люди свободного мира!

Украинцы и граждане всех государств, которые ценят свободу!

Друзья!

24 марта – месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления Украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению Российской Федерации. Уже месяц нашей защиты от попытки нас уничтожить. Стереть с лица земли.

Первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения. Они думали, что украинцы испугаются. Они полагали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись.

Они ничего не знают о нас, об украинце. Ничего не знают вообще о свободе. О том, как она ценна. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает смысл жизни.

Но их много! Оккупантов все еще очень много. Россия получает живую силу отовсюду. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей.

Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Увлекают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством.

Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень – университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла.

Но...

The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider.

Russia started the war against freedom as it is.

This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe. Of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters.

It tries to show that people do not matter, as well as everything else that makes us people.

That’s the reason we all must stop Russia. The world must stop the war.

I thank everyone who acts in support of Ukraine. In support of freedom. But the war continues. The acts of terror against peaceful people go on. One month already! That long! It breaks my heart, hearts of all Ukrainians and every free person on the planet.

That’s why I ask you to stand against the war! Starting from March 24 – exactly one month after the Russian invasion… From this day and after then.

Show your standing! Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life.

Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters.

From March 24.

In downtowns of your cities.

All as one together who want to stop the war.

Война России – это не только война против Украины. Это гораздо шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе. Всех людей в мире. Пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение. Пытается показать, что люди не имеют значения, как все то, что делает нас людьми. И именно поэтому мы все должны остановить Россию.

Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины. В поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле. Потому я прошу вас выступить против войны! Начиная с 24 марта — ровно через месяц после вторжения России... С этого дня и дальше.

Показывайте вашу позицию! Выходите из ваших офисов, из ваших домов, из ваших школ и университетов. Выходите ради мира, с украинской символикой. Чтобы поддержать Украину. Чтобы поддержать свободу. Чтобы поддержать жизнь. На вашей площади. На ваши улицы. Чтоб вас увидели! Чтоб вас услышали! Скажите, что люди имеют значение. Свобода не имеет значения. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все вместе, кто хочет остановить войну

А сейчас я хочу сказать отдельно гражданам Российской Федерации.

Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уж просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. Вот того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые выплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день все больше.

Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправят на войну умирать.

Украина никогда не угрожала сохранности русской Федерации.

Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для собственных людей.

Мы делаем все, чтобы окончить эту войну. И когда у нас это получится – это будет непременно, – вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию.

Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасите своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если вы можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это.

Все опросы показывают, что народы Европы и Америки нас поддерживают.

Я благодарен всем вам за это. Благодарен от имени Украины. Каждый в Евросоюзе, США, Канаде, Великобритании и других странах за поддержку нас. За поддержку свободы. За поддержку Украины.

24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита. Важны для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО. Саммит Евросоюза. Саммит «Большой семерки».

Я уверен, что люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь.

Мы ждем серьезных шагов. От НАТО, ЕС и Большой семерки.

Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему. Тема борьбы против войны. Но погасить нужно войну.

На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продавался и предал.

Жизнь можно оградить только в единстве. Свобода должна быть вооружена.

Украинское небо так и не сделало безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что кафиров очень много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.

Мы просили закрыть наше небо. И мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине выиграть эту войну, очистить нашу территорию от захватчиков и восстановить мир в Украине.

Свободные люди свободного мира!

Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-нибудь в НАТО, ЕС или в «Большой семерке». Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта.

Украинцы! Украинки! Все наши герои!

Уже месяц прошел. Мы выдержали в шесть раз длиннее, чем планировал враг. Чем российское командование докладывало российскому Президенту.

Они были уверены, что Украина – это не государство. Они были уверены, что мы не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь. Свою свободу. Наше собственное государство. Наши дети. А значит – наше будущее.

Это война за независимость. И мы должны победить.

Каждый город, героически сопротивляющийся, мы отстроим. За каждое преступление мы привлечем кафиров к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине. После нашей победы. Которая наступит тем быстрее, чем больше мы будем все в единстве.

Мы все – украинцы. Мы все – европейцы. Мы все – свободные люди свободного мира.

В единстве! На поле боя и политических должностях, на митингах и на саммитах, в работе и в общении с людьми. Всем своим действиям мы должны побуждать Россию искать мир. Всем своим действиям мы должны приближать победу свободы.

Вечная память всем погибшим за Украину!

Вечная слава всем нашим героям!

Слава Украине", — говорится в обращении.

