"Они ничтожны": в ЕС прокомментировали "выборы" президента России на ВОТ

ЕС решительно осудил незаконное проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и Севастополе, в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Евросоюз не признает и никогда не признает ни проведение так называемых "выборов" президента России на оккупированных территориях Украины, ни их результаты.

Об этом говорится в заявлении от имени высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля 18 марта.

В ЕС прокомментировали "выборы" в РФ

В сообщении говорится, что президентские "выборы" в России проходили в очень ограниченных условиях на фоне незаконной агрессивной войны против Украины.

Власти РФ ужесточают систематические внутренние репрессии, преследуя оппозиционных политиков, организации гражданского общества, независимые СМИ с помощью репрессивного законодательства и политически мотивированных тюремных приговоров. В заявлении указано, что смерть оппозиционера Алексея Навального в преддверии выборов – еще один признак усиления и систематизации репрессий.

"Выборы проходили в условиях постоянно сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, недопущению к выборам многих кандидатов, в том числе всех тех, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишения российских избирателей реального выбора и сильного ограничения им доступа к достоверной информации", – говорится в заявлении от имени Борреля.

Он также выразил сожаление от имени ЕС о решении России не приглашать наблюдателей от ОБСЕ, что противоречит ее обязательствам.

Читайте главные новости дня:

В ЕС прокомментировали "выборы" президента РФ на оккупированных территориях

ЕС также решительно осудил незаконное проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и Севастополе, в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Выборы" на этих территориях в ЕС назвали еще одним нарушением Россией международного права, включая Устав ООН, а также нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз повторяет, что не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых "выборов" на территории Украины, ни их результаты. Они ничтожны и не могут иметь никаких юридических последствий. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, понесут последствия этих незаконных действий", – отмечается в сообщении.

В ЕС в очередной раз заявили о своей стойкой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Там также заявили, что Россия должна прекратить незаконную агрессионную войну против Украины и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои военные силы и средства из всей территории государства.

Напомним, по результатам экзит-полла, Путин одержал победу на президентских "выборах" в РФ, набрав 87,29% голосов. Этот факт прокомментировали в ряде стран мира.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мир среагировал на "фарс" с выборов Путина. Признают ли легитимность "переизбрания"?

Читайте также: