"Они никто": Фейгин рассказал о переговорщиках от России в Эр-Рияде

Кто представляет РФ на переговорах

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Представитель России на переговорах с Соединенными Штатами Кирилл Дмитриев выполняет прикладную, утилитарную функцию и никакой политической роли внутри РФ не играет.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Марк Фейгин, передает Эспрессо.

Он рассказал, что Дмитрий женат на подруге дочери Путина и руководит фондом прямых инвестиций. Дмитрием давно находится в государственной системе России и близок к службе внешней разведки.

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«Я думаю, так оно и есть. Скорее всего, Дмитриев как-то с ними связан не только по бизнесу. Он является кошельком Путина, его подчиненным, консильером, он не политик. К примеру, Путин с Трампом будут откровенно обсуждать, что надо снять санкции и сколько это стоит. Но ведь их разговоры записываются, это как-то „не айс“. А если Дмитриев, например, будет с Виткоффом обсуждать — если снять эти санкции, то за 10 миллиардов снимете? Вот это очень функционал Дмитриева, который как раз может этим заниматься», — отметил Марк Фейгин.

Политик рассказал, что российские власти доверяют Дмитрию важные дела, но сугубо в сфере бизнеса и к политике его не допускают. Сейчас Дмитриев занимается вопросами возвращения в Россию сотен миллиардов долларов, а это трудное дело.

«Абрамович — это человек, который все-таки работает на себя, даже несмотря на то, что он очень доверенное лицо Путина. Вообще, в начале их дел Абрамович действительно выполнял какие-то специальные поручения. А Дмитриев — прямой подчиненный человек. Все-таки у того же Абрамовича есть определенная степень автономии, он взял и уехал. Огромное состояние дает ему возможность жить в любой точке мира. Сейчас он между Израилем и Стамбулом, а в Россию приезжает наездами, но говорят, что не приезжает. Дмитриев — просто подчиненный человек. То есть это как вы бухгалтера взяли и он при вас. Это доверенное лицо, с ним можно откровенно обо всем говорить, он свой», — прокомментировал российский оппозиционер.

Фейгин заявил, что Дмитриев выполняет прикладную, утилитарную функцию, никакой политической роли не играет, а для таких чувствительных дел нужен именно такой человек, который не является самостоятельной фигурой, а ему поручили и он делает.

«Абрамович — все-таки с фантазией. У него все время немного свой гешефт: „а еще вот из этого навара я живу“, — как в анекдоте, когда варят яйца. А Дмитриев — нет, это не будет, у этого есть зарплата многомиллионная или миллиардная, неважно. Он исполнитель. Абрамович все-таки, повторяю, у него — „а здесь я еще немного шею“, поэтому он обсуждает чувствительные коррупционные вопросы. В таком масштабе это уже не коррупция, а государственная политика, как мне кто сказал», — резюмировал Фейгин.

Ранее сообщалось, что переговоры негативно влияют на моральное состояние и эффективность работы военных.

Мы ранее информировали, что переговорщик Путина заявил, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня.