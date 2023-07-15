"Они никто и никому не нужны": Подоляк объяснил, почему Украина не готовила "покушение" на Симоньян и Собчак

В Офисе президента заявили, что Украине нет смысла готовить покушение на российских пропагандисток, потому что они ничего не решают и ни на что не влияют.

Украинцам совершенно не нужно было покушаться на российских пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, потому что они абсолютно ничего не решают.

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что российские пропагандисты точно не играют какой-либо важной роли в том, что происходит и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире.

"Россия как анекдотическая страна все равно живет в рамках своей построенной мифологии. И в этой мифологии они ищут каких-то нацистов... Это даже не то, что для внутреннего рынка нужно", — заявил Подоляк.

Он также отметил, что это стало следствием того, что Россия – деградированная страна, в которой не понимают абсурдности этого всего.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ РФ заявили, что им удалось предотвратить подготовку "украинскими спецслужбами" убийства российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Позже ФСБ показала "признание" главного обвиняемого — 18-летнего московского неонациста Михаила Балашова.

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