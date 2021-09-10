"Они поддерживают народ": Зеленский рассказал, может ли Украина полагаться на США

Президент подчеркнул, что в Соединенных Штатах состоялась действительно важная встреча.

Украина может полагаться на поддержку США, потому что сегодня отношения между двумя странами находятся на другом уровне.

Об этом в четверг, 10 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

"Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО. И как говорил Виктор Пинчук: "Скажите нам о НАТО, но не обещайте каждый год"... Поэтому я и не обещаю. Я точно понимаю, что происходит. Я не из тех президентов Украины, каких-либо, которые каждый год предлагают Украине куда-то вступить, зная, что Украина не готова к этому, или же кто-то не готов нас брать ", — отметил он.

По словам президента, Украина давно готова (к вступлению в НАТО — Ред.).

"И простите, что столько раз обращаюсь к нашей армии. Сравните, потому что я видел это: очень уважаемую Нацгвардию США, я видел уже многих представителей европейских армий — за эти два с лишним года, когда я — президент", — сказал Зеленский, подчеркнув, что сегодня украинская армия — одна из самых мощных армий в мире.

"Поэтому, когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или о реформах в армии — и что поэтому Украина не вступила в НАТО — это не до конца откровенное мнение", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в Соединенных Штатах состоялась действительно важная встреча (с президентом Байденом — Ред).

"Но билборды развешивать по всей стране "Мы — стратегические партнеры с США" я не буду. Считаю, что США с Украиной имеют уже долгие годы существования этих отношений. Считаю, что они сейчас лучше, чем были. И это даже не только из-за политики моей, это из-за политики народа Украины. США — двухпалатная поддержка, двухпартийная поддержка не из-за одного президента Украины происходит. А просто происходит из-за народа Украины. Они так считают, они поддерживают народ Украины. Это то, что понимаю я ", — резюмировал Зеленский.

Напомним

В Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

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