"Они постоянно в движении": главнокомандующий ВСУ сообщил, сколько военных РФ стянула к границе с Украиной

"Они постоянно в движении": главнокомандующий ВСУ сообщил, сколько военных РФ стянула к границе с Украиной

Военные РФ постоянно меняют места дислокации и перемещаются от оккупированного Крыма в Беларусь.

Россия стянула к границе с Украиной по состоянию на сегодняшний день около 120 тысяч военных, которые постоянно перемещаются. Но подтверждений тому, что их количество продолжает увеличиваться, нет.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире одного из украинских телеканалов 14 февраля.

По его словам, Украина видит определенное количество техники и личного состава РФ, постоянно перемещаемых. Кроме того, он заверил, что все движения российских войск отслеживаются.

"Мы увидели их максимальное количество, постоянно в движении. Они меняют места дислокации, перемещаются от временно оккупированной территории Автономной Республики Крым вплоть до Беларуси. Мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло их радикальное увеличение, я не могу", – сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что к украинской границе РФ стянула около 120 тысяч военных, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп.

"120 тысяч, которые были объединены в около 85-87 батальонных тактических групп, еще около 20 таких групп мы наблюдаем постоянно в движении в той зоне, о которой я говорил (от Крыма до Беларуси, – ред.)", – подытожил Залужный.

Напомним, Арахамия объяснил, почему Россия завтра не нападет на Украину.

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