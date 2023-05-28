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Они проиграют, а мы победим и накажем — Ермак о ночной атаке вражескими дронами на Киев

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
1 мин
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Они проиграют, а мы победим и накажем — Ермак о ночной атаке вражескими дронами на Киев

Ермак прокомментировал ночную атаку на Киев

История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Древний Киев. Украинский Киев…атака БПЛА. Верим в ПВО. И, конечно, ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", — убежден чиновник.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве раздавались сильные взрывы, работало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
465
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