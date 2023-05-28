Они проиграют, а мы победим и накажем — Ермак о ночной атаке вражескими дронами на Киев

Об этом в сообщении в социальных сетях написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Древний Киев. Украинский Киев…атака БПЛА. Верим в ПВО. И, конечно, ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", — убежден чиновник.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве раздавались сильные взрывы, работало ПВО.