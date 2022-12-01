"Они просто варвары": Данилов считает, что Российская Федерация должна прекратить свое существование

В четверг 1 декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметился жестким заявлением о будущем России.

"Их просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех пределах, в которых они существуют", — сказал он, выступая на Киевском форуме безопасности.

Данилов отметил, что Россия остается одним из немногих государств в мире, которое имеет колонии на своей территории.

“[Россия] уничтожила множество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары. И когда говорят, что с этими варварами нужно садиться за один стол и что-то говорить, я считаю это недостойно нашего народа", — подчеркнул украинский политик.

Напомним, Алексей Данилов также заявил, что руководство России должно оказаться на скамье подсудимых из-за вторжения в Украину, а жители РФ должны почувствовать к себе такое же отношение, как было к немцам после Второй мировой войны.

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