"Они все – под влиянием пропаганды": Подоляк назвал условия, при которых Украина возобновит переговоры с РФ

"Они все – под влиянием пропаганды": Подоляк назвал условия, при которых Украина возобновит переговоры с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговорный процесс между Украиной и Россией возобновится тогда, когда политическая элита РФ перестанет апеллировать к своей пропаганде и "начнет говорить о реальных вещах".

Для этого нужно, чтобы ВСУ "немножко их поджали", а украинским военным, в свою очередь, нужно западное оружие.

Об этом Подоляк рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 3 июня.

"Украина сегодня находится в интеллектуальном плане на гораздо более высоком уровне, чем Российская Федерация, поэтому безусловно, даже в рамках сегодняшнего переговорного процесса мы их переиграем. Это безусловно", – сказал советник главы ОП.

Он пояснил, что на сегодняшний день российские переговорщики находятся под существенным влиянием пропаганды.

"Но с точки зрения рационального подхода, и президент об этом уже неоднократно говорил, надо же понимать субъектность членов переговорной делегации российской стороны. Мы считали, что они получат субъектность по так называемому документу, то есть они будут вправе говорить о чем-то. Но, как мы видим по их заявлениям, в том числе и членов переговорной группы, они все находятся сегодня под существенным влиянием российской пропаганды. А российская пропаганда и реальный мир – это две большие разницы", – рассказал Подоляк.

Он добавил, что переговорный процесс начнется тогда, "когда российская политическая элита перестанет апеллировать к своей пропаганде и начнет говорить о реальных вещах. О том, что они действительно делают в Украине, зачем они сюда зашли и как они должны из Украины выйти".

Также читайте Подоляк рассказал, когда закончится война и какие факторы предполагают победу Украины

"Когда они будут готовы об этом говорить – а для этого нужно, чтобы наши Вооруженные силы немного их поджали, чтобы они поняли, что у них даже и такого аргумента нет… А для этого, в свою очередь, нам нужно оружие, которое мы просим у наших партнеров. Потому что должен быть определенный паритет оружия между Российской Федерацией и Украиной. Как вот это будет, тогда мы спокойно получим мандат от президента Украины, потому что он действительно гораздо глубже понимает то, что происходит не только в войне Украины против России, но и в мире в целом, в отличие от представителей политической элиты РФ, в том числе господина Путина. Поэтому мы от своего президента получим четкий мандат, и тогда переговорный процесс будет разблокирован. Сегодня он на паузе по объективным причинам", — резюмировал советник главы ОП.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что ситуация в Украине будет урегулирована путем переговоров.

Такое же мнение о столе переговоров высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также:

Подоляк назвал условие продолжения переговоров с Россией