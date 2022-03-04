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"Они все равно проиграют": Зеленский рассказал о потерях российских оккупантов

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"Они все равно проиграют": Зеленский рассказал о потерях российских оккупантов

Офис Президента Украины

С начала войны уничтожено более девяти тысяч захватчиков.

Украинская армия наносит российским оккупантам максимальные потери: с начала войны, 24 февраля, почти 9,2 тыс. убитых захватчиков.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Утром девятого дня войны бьем их (русских захватчиков — Ред .) под Николаевом, бьем их под Харьковом, бьем под Киевом. Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас. не сломают наше государство. Не сломают никогда. Чтобы они не делали, они все равно проигрывают. Потому что мы у себя дома, мы на своей земле", — заявил президент.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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