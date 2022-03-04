"Они все равно проиграют": Зеленский рассказал о потерях российских оккупантов

"Они все равно проиграют": Зеленский рассказал о потерях российских оккупантов

С начала войны уничтожено более девяти тысяч захватчиков.

Украинская армия наносит российским оккупантам максимальные потери: с начала войны, 24 февраля, почти 9,2 тыс. убитых захватчиков.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Утром девятого дня войны бьем их (русских захватчиков — Ред .) под Николаевом, бьем их под Харьковом, бьем под Киевом. Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас. не сломают наше государство. Не сломают никогда. Чтобы они не делали, они все равно проигрывают. Потому что мы у себя дома, мы на своей земле", — заявил президент.