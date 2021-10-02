"Они "живее", чем под куполом": президент Зеленский похвалил нардепов в Трускавце

"Они "живее", чем под куполом": президент Зеленский похвалил нардепов в Трускавце

Глава государства принял участие в выездного заседания фракции "Слуга народа".

Во время выездного заседания "Слуги народа" в Трускавце в субботу, 2 октября президент Зеленский принял участие в дискуссиях рабочих групп по наработке плана реформ на ближайшие два года.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа".

Зеленский сообщил, что доволен работой депутатов, отметив их энергичность.

"Видим, что депутаты тут совсем другие, они "живее", чем под куполом. Это говорит о том, что нужно чаще выходить из-под купола и смотреть, как живут люди", — сказал глава государства.

Во время выездного заседания фракции нардепы разделились на 8 групп в соответствии с направлениями запланированных реформ до 2023 года. В каждой группе работают руководитель направления, эксперт, представитель Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса Президента.

Напомним, журналисты зафиксировали, как нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в Трускавце обругал своего однопартийца Романа Грищука. Он заявил, что "будет общаться с нардепом так, как ему хочется".

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