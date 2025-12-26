Выборы в Украине / © УНИАН

Реклама

Онлайн-голосование во время проведения выборов в Украине, которое предложил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, станет подарком для россиян.

Такое мнение высказала председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

По ее словам, такое голосование не является техническим вопросом, а политическим и безопасностным.

Реклама

«С первого взгляда, зачем об этом говорить, если голосование за Евровидение положило систему, а гарантировать тайну голосования после верификации пользователя можно на словах, но реализовать полноценно на практике с высоким уровнем доверия невозможно», — считает общественная активистка.

Ольга Айвазовская выразила убеждение, что выборы не должны быть частью никакого мирного соглашения.

«Во-первых, выборы включаются в соглашения, когда речь о гражданских войнах, а не международном вооруженном конфликте; во-вторых, если источником власти является народ, то вполне понятно общественное мнение о невозможности проведения ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборов в активной фазе войны», — подчеркнула она.

Также, по словам активистки, территориальные вопросы можно выносить на референдум, если речь не идет о территориальной целостности. Кроме того, по ее подсчетам, при нынешнем состоянии миграции невозможно добиться явки 50%, что референдум был действительным.

Реклама

«Условно, у нас более 30% граждан являются перемещенными (ВПЛ и за границу), поэтому при явке 60% от избирателей, будет явка от 100 — где-то 30-35% (и референдум не состоялся). Все практически миллионы, находящихся за рубежом будут в списках избирателей в Украине, но при текущей ситуации воспользоваться правом голоса не смогут», — считает она.

Кроме того Ольга Айвазовская отметила, что предложения и решения по выборам должны получить оценку Конституционного суда, который функционирует в минимальном составе.

«Для начала его [Конституционный суд] нужно доукомплектовать и он должен работать в режиме круглосуточного конституционного контроля. Ну и вопрос на референдум без него не может быть признан конституционным», — добавила активистка.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» считает, что во время проведения послевоенных выборов в Украине будет существовать угроза вмешательства со стороны России, чтобы привести к власти лояльное руководство или поставить под сомнение легитимность результатов голосования.