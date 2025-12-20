Онлайн-голосование на выборах в Украине: эксперт назвал главные риски

Онлайн-голосование на выборах

Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера предупредил, что значительный хакерский потенциал Российской Федерации может создать риски для проведения в Украине электронного голосования на выборах.

Об этом он сказал в комментарии изданию «Цензор.НЕТ».

По его словам, российские хакеры могут вмешаться в систему голосования, чтобы исказить результаты в пользу пророссийских сил.

«Для России не существует больших проблем вмешаться в информационные системы едва ли не каждой страны мира… Не знаю, вмешаются ли они, но риски — чрезвычайно велики», — сказал экс-заместитель председателя ЦИК.

Андрей Магера отметил, что вмешательство РФ в электронную систему голосования может привести к сфальсифицированным результатам о победе прокремлевских кандидатов и партий, которые невозможно будет проверить.

«Если на обычных выборах есть бумажные бюллетени, протоколы, предписания — у нас здесь ничего не будет. И это — проблема», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддержал идею электронного голосования онлайн на выборах президента, в частности через «Дію» и другие электронные средства.

В начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».