Онлайн-встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС: стали известны подробности

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза проведут онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом 13 августа в 15:00 по киевскому времени. Они обсудят предстоящие переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

К участию в видеоконференции с Трампом, кроме Зеленского, планируют присоединиться лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, а также представители Евросоюза и НАТО. Как сообщил представитель правительства Германии, мероприятие запланировано на 13 августа в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву). По его словам, встречу возглавит канцлер Германии Фридрих Мерц.

Реклама

После обсуждения ожидается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс проведут отдельную онлайн-встречу с европейскими лидерами в 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву).

Далее, в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву), запланирована онлайн-встреча «коалиции желающих».

Полдюжины высокопоставленных чиновников из европейских стран заявили агентству Reuters об опасениях, что переговоры Трампа с Путиным в штате Аляска могут завершиться соглашением, невыгодным для Европы и Украины.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы этого не произошло — сотрудничаем с американскими партнерами и остаемся скоординированными и едиными с европейской стороны. До пятницы еще много времени», — отметил один из высокопоставленных чиновников из Восточной Европы.

Реклама

Осведомленный с внутренними переговорами в США источник предположил, что Трамп может договориться с Путиным без участия Украины или Европы, что потенциально создаст проблемы в отношениях с Киевом и ЕС.

Напомним, Трамп и Путин проведут встречу 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, штат Аляска.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, саммит американского и российского лидеров — это прежде всего встреча для выяснения позиций. По словам Рубио, переговоры стоит рассматривать не как уступку Трампа Путину, а как попытку разобраться, каким образом завершить войну в Украине.