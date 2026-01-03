Онлайн-выборы во время войны: Зеленский сказал, что мешает

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Вопрос проведения выборов в условиях войны остается одним из самых острых. Президент Владимир Зеленский объяснил свое видение ситуации и выразил сожаление по поводу уже упущенных возможностей.

Об этом он сказал журналистам на брифинге 3 января.

Упущенный шанс

Зеленский напомнил, что еще до полномасштабного вторжения во время пандемии коронавируса он призвал депутатов перевести работу парламента в онлайн-режим и изменить законодательство. Тогда это позволило протестировать технологии дистанционного голосования.

«На мой взгляд, если бы мы тогда это сделали, сегодня не было бы вопроса о выборах во время войны. Если бы тогда были законодательные изменения во время наводнения, все бы понимали, что это работает. Или не работает», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что переход правительства и Офиса Президента в онлайн во время пандемии помог сохранить управляемость государством в начале вторжения, когда институты были под угрозой.

Приоритет — военные на фронте

Говоря о настоящем, Зеленский подчеркнул, что онлайн-формат был бы идеальным решением для двух категорий граждан:

Украинцы за границей, которых сейчас миллионы. Военные на передовой, которые являются безусловным приоритетом.

«Если бы мы говорили о выборах во время войны, безусловно, люди, которые на фронте, не имеют возможности голосовать в обычном формате… Наверное, онлайн работал бы», — отметил президент.

Он добавил, что главная причина невозможности обычного голосования для бойцов — это то, что их главная задача — защита государства от агрессии РФ.

Ждет решения депутатов

Зеленский также сообщил, что передал парламентариям запрос на разработку возможных сценариев проведения выборов или референдумов. Среди вариантов рассматриваются условия прекращения огня и закрытого неба, то есть договоренности об отсутствии воздушных атак на время голосования.

Однако, по словам Президента, законодательной базы для этого пока нет.

«Все мои сигналы передал я нашим парламентариям. Я пока ответов не получил», — резюмировал Зеленский.

