ООН ответила на критику Трампа и заявления о "Совете мира": что сказали в организации

ООН / © unsplash.com

Реклама

Организация Объединенных Наций, несмотря на критику со стороны президента США, будет и дальше руководствоваться своим Уставом и не волнуется из-за появления новых структур вроде анонсированного Трампом Совета мира .

Об этом журналистам заявил замглавы генерального секретаря ООН Фархан Гак, передает Укринформ.

По его словам, ООН «прилагает все усилия, чтобы улучшить работу организации», чтобы она эффективно работала для всех заинтересованных сторон. Он также напомнил, что генсек Антониу Гутерреш "запустил инициативу UN 80", направленную на повышение эффективности ООН.

Реклама

Гак подчеркнул, что ООН продолжит «утомительно работать ради мира» с полным уважением к международному праву и будет прилагать усилия для устранения первопричин конфликтов, чтобы обеспечить устойчивые решения.

Комментируя анонсированный Трампом Совет мира, представитель ООН отметил, что сейчас это «аморфная структура» — в частности, с точки зрения того, что именно она будет делать.

В то же время, он напомнил, что различные региональные организации и оборонные альянсы сосуществовали с ООН в течение 80 лет. Также Гак подчеркнул, что решение о создании Совета мира для работы в Газе ранее было одобрено Советом Безопасности ООН, и организация продолжает соблюдать соответствующую резолюцию.

Что будет в будущем? Увидим», – добавил он.

Реклама

Отдельно Гак прокомментировал заявления Дональда Трампа о Гренландии. Он подчеркнул, что ООН ожидает от всех государств соблюдения Устава организации, где закреплено уважение суверенитета и территориальной целостности государств-членов.

Также в ООН сообщили, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш по болезни не поехал на Всемирный экономический форум в Давос и работает дистанционно.

Напомним, что ранее Лукашенко получил приглашение от Трампа войти в состав Совета мира по сектору Газа .