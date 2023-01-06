ООН распустила миссию, расследовавшую взрыв в Оленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов взрыва в Еленовской колонии 29 июля 2022 года, в результате которого погибли десятки украинских военных.

Об этом заявил спикер Генсека Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ.

Свое решение Гутерреш объяснил отсутствием возможностей, необходимых для развертывания миссии на месте.

Создание миссии было объявлено 3 августа по запросу правительств Украины и Российской Федерации.

Генеральный секретарь поблагодарил генерала Карлоса душ Сантуша Крузу, который был назначен руководителем миссии, и других ее представителей за их готовность выполнить эту задачу.

Генеральный секретарь ООН в очередной раз призвал к полному соблюдению международного гуманитарного права и норм в области прав человека, в частности, по защите гражданских лиц и обращению с военнопленными.

Российский теракт в Оленовке

Напомним, что не только ООН не смогла расследовать убийство украинских военнопленных в Оленовке: " Красный Крест не прибыл на линию разграничения для встречи с украинской делегацией". Конечно, для МККК это было сложнее, чем в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир признать РФ государством-террористкой и убежден, что возмездие за Оленовку будет.

Добавим, что источник в Минобороны сообщил, что военных перед взрывом в Оленовской колонии свозили несколько дней.

Все, что известно об обстреле колонии в Оленовке, читайте в материале ТСН.ua.

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