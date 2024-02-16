ООН соберется на заседание в преддверии годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Заседание состоится 23 февраля.
Представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Моника Грейли заявила, что накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину состоится заседание ГА, посвященное этому вопросу.
Об этом пишет Укринформ.
«Заседание, как мы знаем, состоится 23 февраля – за день до второй годовщины конфликта, который, к сожалению, продолжается».
Она отметила, что оно посвящено конкретной дате, хотя Генассамблея обсуждает вопрос повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» уже несколько лет подряд.
Грейли уточнила, что заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву – ред.) и будет транслироваться онлайн.
Напомним, что ранее Международный суд ООН вынес решение по делу Украины против России.
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