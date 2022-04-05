ООН: важно приложить усилия для проведения эффективного расследования произошедшего в Буче

Очень важно, чтобы все сообщения о насилии против гражданского населения были проверены независимым образом.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что данные о массовых убийствах в Буче могут свидетельствовать о совершении военных преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба ООН, — пишет Укринформ.
"Сообщения, поступающие из этого и других районов, поднимают серьезные и тревожные вопросы о вероятных военных преступлениях, серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека", — сказала она.
Бачелет призвала эксгумировать и идентифицировать все тела, чтобы установить точные причины смерти. По ее словам, необходимо также приложить все усилия для сохранения доказательств.
"Жизненно важно приложить все усилия для проведения независимого и эффективного расследования произошедшего в Буче, для установления истины, обеспечения справедливости и ответственности, а также возмещения ущерба и правовой защиты жертв и их семей", — добавила она.
Также гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани обратила внимание на ужасное насилие гражданского населения в других городах, в частности в Ирпене и Гостомеле.
Уж очень важно, чтобы все сообщения о насилии против гражданского населения были независимым образом проверены, а Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине немедленно посетила эти места.
Независимое расследование имеет решающее значение для определения масштабов этих преступлений и обеспечения привлечения виновных к ответственности
«Мы будем внимательно следить и сообщать о нападениях на школы, больницы, медицинских работников и другие объекты гражданской инфраструктуры, о применении тяжелого оружия в жилых районах и об отказе в гуманитарном доступе», — резюмировала Лубрани.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что ужасные фотографии погибших из украинской Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромисс с агрессором любой ценой, но в то же время Украине сейчас нужно много оружия.
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