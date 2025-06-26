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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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ООН внесла Россию в «список позора» за преступления против украинских детей

В отчете Генсека ООН указано на рост количества убийств, увечий, атак на школы и больницы, ответственность за которые возложена на российские силы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш / © Associated Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш зафиксировал резкий рост количества грубых нарушений прав детей в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины. Российскую армию повторно внесли в так называемый «список позора».

Об этом говорится в ежегодном отчете Генсека ООН «Дети и вооруженный конфликт», который был презентован на заседании Совета Безопасности ООН спецпредставителем Генсека по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинией Гамба, передает Укринформ.

Наибольший рост нарушений прав детей зарегистрирован в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%) и Эфиопии (235%). В Украине этот показатель составил 105%.

«Я глубоко озабочен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности, убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы», — отметил Гутерреш в разделе отчета, посвященном Украине.

За отчетный период 2024–2025 годов ООН задокументировала убийство 94 детей и ранения еще 577. В отчете говорится, что ответственность за эти преступления возлагается на российские вооруженные силы и связанные с ними группировки.

Также зафиксировано 559 атак на учебные заведения и 303 — на больницы.

Кроме того, в отчете подтверждается, что многие украинские дети, вывезенные в Россию, до сих пор не удалось найти.

«Я настоятельно призываю Российскую Федерацию сотрудничать с ООН для возвращения украинских детей и воссоединения их с семьями и/или опекунами», — подчеркнул Генсек.

Учитывая эти факты, вооруженные силы РФ вновь официально включены в перечень государственных структур, систематически нарушающих права детей. Кроме России, в «список позора» попали также ДР Конго, Мьянма, Сомали, Судан и другие государства и режимы.

Ранее сообщалось, что Украина призвала Совбез ООН ввести санкции против стран и лиц, ответственных за систематические нарушения прав детей во время вооруженных конфликтов.

Мы ранее информировали, что Россия предлагала обменивать их пленных военных на похищенных детей.

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Дата публикации
Количество просмотров
561
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