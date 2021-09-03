ООН востанавливает гуманитарные полеты в Афганистан: Калуб остается недоступным

При этом афганская столица Кабул в настоящее время остается недоступной по воздуху.

Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги из гуманитарной авиаслужбы, которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляют рейсы, чтобы 160 гуманитарных организаций смогли продолжить свою деятельность в провинциях Афганистана", - сказал он.

Предпринимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане.

Афганская столица Кабул в настоящее время остается недоступной по воздуху.

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"Этот аэропорт еще не работает, по крайней мере для нас. Мы определенно очень надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем. Я думаю, что доступ к аэропортам по всему Афганистану очень важен, учитывая трудности частых поездок по дорогам. И очевидно, что аэропорт в Кабуле действительно очень важен для нас, чтобы мы могли производить ротацию персонала и доставлять товары", - заметил он.

С 2002 по 2021 год гуманитарная авиаслужба ООН в Афганистане обслуживала более 20 пунктов назначения в стране. Организация будет стремиться вернуться в эти места, как только позволят безопасность и финансирование.

Ранее в ООН спрогнозировали появление 500 тысяч новых афганских беженцев в этом году из-за нестабильной ситуации в Афганистане.

В ООН заявляют об угрозе продовольственного кризиса в стране и призывают международное сообщество выделить дополнительную помощь Афганистану.

"Талибан" хочет полного контроля над страной — по данным телеканала CNN, "талибы" заявили о захвате провинции Панджшер — это единственная местность в Афганистане, которая осмелилась сопротивляться "Талибану".

Ранее сообщалось, что "талибы" хотят создать правительство, основанное на модели Ирана — исламской республики, где верховный лидер является главой государства и высшим религиозным авторитетом.

Напомним, боевики радикального исламистского движения "Талибан" 31 августа, как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и оставили страну до 31 августа.

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