ООН запретила работникам называть боевые действия в Украине "войной": предлагают — "конфликт"

Работникам также запретили использовать украинский флаг в соцсетях.

ООН разослала 7 марта своим своим сотрудникам электронное письмо с указанием не использовать слова "война" или "вторжение" для описания наступления России на Украину.

Об этом сообщает Irish Times.

Согласно информации издания, в электронном письме в адрес работников ООН от департамента по коммуникациям рекомендуется называть войну России против Украины "конфликтом" или "военным наступлением". Это при том, что в результате боевых действий со стороны оккупантов погибли многие мирные жители, а 2 млн украинцев стали беженцами или переселенцами.

Кроме того, сотрудникам организации запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

"(Используйте – ред.) "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", – говорится в письме сотрудникам ООН.

В департаменте по коммуникациям объяснили, что такая политика направлена на избегание "репутационного риска".

"Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", — говорится в письме.

Издание обратилось в ООН за комментарием, однако пока его не получило.

Напомним, накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста предоставить государству помощь по вывозу многих тысяч трупов разлагающихся на полях страны российских военных.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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