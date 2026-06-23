ООН заявила о рекордном количестве жертв среди гражданских в Украине: худший показатель от 2022 года

ООН / © Associated Press

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Из-за усиления российских воздушных ударов количество жертв среди гражданского населения Украины в прошлом месяце достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года.

Об этом во время заседания Совета Безопасности Организация Объединенных Наций заявил помощник генерального секретаря организации Мохаммед Халед Хиари, пишет Укринформ .

По его словам, 17 июня Россия совершила очередную масштабную атаку по территории Украины. Под ударами оказались Киевская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Сумская и Николаевская области.

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В ООН отдельно отметили разрушение украинского культурного наследия. В частности, во время одного из ударов повреждения получила Киево-Печерская лавра, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Накануне российский беспилотник попал в Харьковский художественный музей.

По данным ЮНЕСКО, с февраля 2022 года в Украине повреждено более 530 культурных объектов.

Ссылаясь на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Хиари сообщил, что только в мае в результате российских атак погибли по меньшей мере 274 гражданских лица, еще 1763 получили ранения.

«Это самый высокий месячный показатель погибших и раненых гражданских с апреля 2022 года», — подчеркнул чиновник.

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В целом, с начала полномасштабного вторжения ООН подтвердила гибель по меньшей мере 16 126 гражданских украинцев, среди которых 796 детей. Ранения получили 46 590 человек, в том числе 2835 детей. В то же время в организации отмечают, что реальное количество жертв, вероятно, значительно больше.

В завершение выступления представители ООН призвали к немедленному прекращению эскалации и возобновлению дипломатических усилий для достижения справедливого мира.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, а также уточнил, о чем речь шла во время беседы .

Мы ранее информировали, что в Германии заявили, что переговорный процесс набирает обороты в Европе, но заставить Путина сесть за стол переговоров могут только сильная Украина и давление на Россию .

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