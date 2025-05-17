ОП раскрыли истинную причину, почему Путин не решился на переговоры с Зеленским

Сергей Лещенко / © УНИАН

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Российский диктатор Владимир Путин боится личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку она может стать точкой влияния для США, в частности, Дональда Трампа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире информационного марафона «Единые новости».

По его словам, именно из-за позиции Трампа, призвавшего к прямым переговорам, в Стамбуле и состоялась встреча между делегациями Украины и РФ. Однако Путин намеренно не приехал во избежание прямого давления.

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«Путин не хотел оказаться наедине с Зеленским. В случае такой встречи к переговорам мог бы присоединиться Трамп, и тогда Путин был вынужден останавливать огонь. А это не входит в его планы», — объяснил Лещенко.

Он считает, что Путин отправил на переговоры делегацию низкого уровня, чтобы унизить Трампа и продемонстрировать нежелание идти на серьезные договоренности. Советник подчеркнул, что Кремль стремится к затягиванию войны, ведь это позволяет Путину сохранять власть.

«Он держится за войну как инструмент легитимации. Если он не воюет, он никому не нужен», — заявил Лещенко.

Лещенко добавил, что раньше не было случаев, когда Россия могла навязывать США свою повестку дня, как она пытается сделать сейчас. Он также предположил, что возможные переговоры между Путиным и Трампом могут либо приостановить войну, либо стать последним испытанием для американской дипломатии.

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«Если встреча состоится, и США не смогут заставить Россию прекратить огонь, тогда вопрос: кто вообще в этом мире может что-то решить?» — подытожил он.

Напомним, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией. Удалось обсудить обмен заложниками. Над его деталями сейчас работают. Другая ключевая тема — прекращение огня, но не исключено, что этот вопрос может быть решен уже на более высоком уровне.

Однако, по мнению руководителя Центра общественной аналитики «Башня» Валерия Клочка, недавнее заявление Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле стало результатом внешнего давления, в частности со стороны США.

Однако российская делегация во главе с Владиславом Мединским после переговоров заявила о «удовлетворительном результате».

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