Опасения Германии из-за вероятного приглашения Украины в НАТО и Зеленский во Львове: главные новости ночи 9 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 июля 2023 года:
- За 500 дней полномасштабной войны с РФ 298 украинцев и украинок получили звание Героя Украины — Зеленский Читать далее –>
- Зеленский вручил военнослужащим Нацгвардии государственные награды Читать далее –>
- Во Львове президент Зеленский принял участие в молебне за Украину Читать далее –>
- Саммит НАТО: какой документ может быть подписан с Украиной Читать далее –>
- Германия готовится заблокировать заявку Украины на членство в НАТО — СМИ Читать далее –>
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