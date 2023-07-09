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Опасения Германии из-за вероятного приглашения Украины в НАТО и Зеленский во Львове: главные новости ночи 9 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
636
Время на прочтение
1 мин
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Опасения Германии из-за вероятного приглашения Украины в НАТО и Зеленский во Львове: главные новости ночи 9 июля 2023 года

Во Львов Зеленский поздравил украинских военных / Фото: president.gov.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 июля 2023 года:

  • За 500 дней полномасштабной войны с РФ 298 украинцев и украинок получили звание Героя Украины — Зеленский Читать далее –>
  • Зеленский вручил военнослужащим Нацгвардии государственные награды Читать далее –>
  • Во Львове президент Зеленский принял участие в молебне за Украину Читать далее –>
  • Саммит НАТО: какой документ может быть подписан с Украиной Читать далее –>
  • Германия готовится заблокировать заявку Украины на членство в НАТО — СМИ Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
636
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