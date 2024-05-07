"Опасная эскалация": Египет и другие страны осудили военную операцию Израиля в Рафахе

Египет считает это опасной эскалацией, которая ставит под угрозу жизнь более миллиона палестинцев.

Египет решительно осудил военную операцию Израиля в ночь на 7 мая с целью взять под контроль КПП Рафах на египетской границе со стороны Газы.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Египет решительно осуждает израильскую военную операцию в палестинском Рафахе, в результате которой Израиль [взял] контроль над палестинской стороной границы", – говорится в заявлении МИД Египта.

"Египет считает это опасной эскалацией, которая ставит под угрозу жизнь более миллиона палестинцев, в первую очередь зависящих от этого перехода", – добавили в министерстве.

В WP отметили, что контрольно-пропускной пункт Рафах является основным маршрутом выхода из Газы, в том числе и для тяжелобольных пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в Египте или других местах, а также основным пунктом въезда гуманитарной помощи в Сектор.

Египет в заявлении призвал израильские власти к "самоограничению" и предостерег их от действий, которые "могут угрожать судьбе неутомимых усилий, приложенных для достижения постоянного прекращения огня" в Газе.

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Другие региональные силы также осудили действия Израиля в Рафахе. Так, МИД Саудовской Аравии предупредил об "опасности" нападения израильских войск на Рафах и обвинил страну в "явных нарушениях" международного права и резолюций, призывающих прекратить войну в Газе.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обвинил Израиль в совершении военного преступления во время наземной атаки по Рафаху.

В то же время верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что опасается гуманитарных потерь в результате израильской операции в Рафахе.

"Снова началось сухопутное наступление на Рафах, несмотря на все запросы международного сообщества, США, стран-членов Европейского Союза, все, кто просил Нетаньяху не атаковать Рафах. Я боюсь, что это снова приведет ко многим жертвам, жертвам среди гражданского населения, что бы там не говорили", – высказался Боррель.

Напомним, Израиль в ночь на 7 мая начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАСа на территории города Рафах на юге Газы.

Утром 7 мая израильские войска сообщили, что ихняя 401-я бронетанковая бригада захватила КПП Рафах.

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