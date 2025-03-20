Опасность на ЗАЭС: что будет с атомной станцией в случае передачи в управление США

Политолог Игорь Рейтерович выразил обеспокоенность возможными рисками будущего управления Запорожской АЭС. Он предположил, что при определенных условиях станция может поставлять энергию не только Украине, но и России, включая оккупированные территории.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По мнению эксперта, если в управлении Запорожской атомной электростанцией будут участвовать США, то возникает вопрос о долгосрочных гарантиях по ее работе.

"Если Соединенные Штаты действительно будут иметь отношение к управлению станцией, возникает вопрос: а где гарантия, что она не будет работать на две страны?" – подчеркнул Рейтерович.

Он уточнил, что речь идет не только об энергообеспечении Украины, но и о потенциальной подаче электроэнергии на временно оккупированные территории, которые сейчас контролирует Россия.

"Об этих нюансах сейчас упоминают даже профильные эксперты, и мы должны учитывать все риски", — подчеркнул политолог.

Напомним, недавно в США заявили, что могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны.

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