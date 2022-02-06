"Опасность одна": Лукашенко заявил, что в случае наступления на Донбассе Минск вместе с Москвой будет воевать против Украины

Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Опасность одна – что они (Украина, — Ред.) сделают очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", – заявил Лукашенко в интервью для YouTube-канала Соловьев Live.
По его словам, в таком случае Беларусь действует как Россия.
"Точно так же, как руссийская", — ответил он на вопрос о том, как поведет себя белорусская армия в случае наступления на Донбассе.
Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.
"Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", — добавил он.
Напомним:
Ранее Лукашенко заявил, что в случае войны украинская армия будет разгромлена через 3-4 дня, поскольку не получит никакой поддержки от Запада. В то же время белорусский "бацька" уверен, что до вооруженного конфликта дело не дойдет.
Читайте также:
- Лукашенко пригрозил Украине и Западу войной, если против России совершат агрессию
- "Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь?": Лукашенко рассказал, как долго планирует держать пост президента
- Лукашенко пригрозил вернуть Украину в "лоно славянства" и назвал себя диктатором