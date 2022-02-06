"Опасность одна": Лукашенко заявил, что в случае наступления на Донбассе Минск вместе с Москвой будет воевать против Украины

"Опасность одна": Лукашенко заявил, что в случае наступления на Донбассе Минск вместе с Москвой будет воевать против Украины

Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Опасность одна – что они (Украина, — Ред.) сделают очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", – заявил Лукашенко в интервью для YouTube-канала Соловьев Live.

По его словам, в таком случае Беларусь действует как Россия.

"Точно так же, как руссийская", — ответил он на вопрос о том, как поведет себя белорусская армия в случае наступления на Донбассе.

Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.

"Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", — добавил он.

Напомним:

Ранее Лукашенко заявил, что в случае войны украинская армия будет разгромлена через 3-4 дня, поскольку не получит никакой поддержки от Запада. В то же время белорусский "бацька" уверен, что до вооруженного конфликта дело не дойдет.

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