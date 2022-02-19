"Опасность российского нападения очень реальна": трансатлантические партнеры пообщались о ситуации вокруг Украины

Сейчас главной задачей является открытое окно для дипломатии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министры Италии Марио Драги, Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, а также руководители ЕС и НАТО телефон обсудили Украине и вокруг нее.
Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ.
Все сошлись во мнении, что опасность российского нападения на Украину очень реальна.
Лидеры также единственные в ожидании, что Россия должна воздерживаться от провокаций и последующей эскалации, а направить срочно необходимый сигнал относительно деэскалации и снова дать ответ, конструктивный, на предложения по переговорам от США и союзников, сообщил спикер.
Сейчас главной задачей является держать открытое окно для дипломатии, в этом смысле правительство США оценит последний ответ России.
"Реализация Минских договоренностей должна продолжаться при поддержке Германии и Франции в Нормандском формате", – констатировали лидеры.
Они снова выразили свою неизменную солидарность и поддержку Украине.
В то же время главы государств, правительств и международных организаций подтвердили готовность принять решение об очень далеко идущих мерах в случае дальнейшей агрессии России против Украины.
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