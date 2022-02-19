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"Опасность российского нападения очень реальна": трансатлантические партнеры пообщались о ситуации вокруг Украины

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"Опасность российского нападения очень реальна": трансатлантические партнеры пообщались о ситуации вокруг Украины

Associated Press

Сейчас главной задачей является открытое окно для дипломатии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министры Италии Марио Драги, Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, а также руководители ЕС и НАТО телефон обсудили Украине и вокруг нее.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ.

Все сошлись во мнении, что опасность российского нападения на Украину очень реальна.

Лидеры также единственные в ожидании, что Россия должна воздерживаться от провокаций и последующей эскалации, а направить срочно необходимый сигнал относительно деэскалации и снова дать ответ, конструктивный, на предложения по переговорам от США и союзников, сообщил спикер.

Сейчас главной задачей является держать открытое окно для дипломатии, в этом смысле правительство США оценит последний ответ России.

"Реализация Минских договоренностей должна продолжаться при поддержке Германии и Франции в Нормандском формате", – констатировали лидеры.

Они снова выразили свою неизменную солидарность и поддержку Украине.

В то же время главы государств, правительств и международных организаций подтвердили готовность принять решение об очень далеко идущих мерах в случае дальнейшей агрессии России против Украины.

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