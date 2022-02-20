Опасность вторжения в Россию и мировая реакция на угрозу. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- По возвращении из Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, состоявшемся в международном аэропорту "Борисполь". Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский по телефону провел срочный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Читать дальше –>
- Помощь Украине в противостоянии российской агрессии усилила двухпартийное единство в США, а также содействовала объединению позиции стран Североатлантического альянса. Читать дальше –>
- Президент США намерен в воскресенье, 20 февраля 2022 года, провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины в связи с вторжением в Украину, которое готовится Россией. Читать дальше –>
- НАТО видит признаки того, что Россия может совершить полномасштабное нападение на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Читать дальше –>