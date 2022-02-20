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Опасность вторжения в Россию и мировая реакция на угрозу. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Опасность вторжения в Россию и мировая реакция на угрозу. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • По возвращении из Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, состоявшемся в международном аэропорту "Борисполь". Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский по телефону провел срочный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Читать дальше –>
  • Помощь Украине в противостоянии российской агрессии усилила двухпартийное единство в США, а также содействовала объединению позиции стран Североатлантического альянса. Читать дальше –>
  • Президент США намерен в воскресенье, 20 февраля 2022 года, провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины в связи с вторжением в Украину, которое готовится Россией. Читать дальше –>
  • НАТО видит признаки того, что Россия может совершить полномасштабное нападение на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Читать дальше –>

Выступление Владимира Зеленского на 58-й мюнхенской конференции по безопасности

Выступление Владимира Зеленского на 58-й мюнхенской конференции по безопасности

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