Операция "преемник": в каком случае Путина отстранят от власти и кто его может заменить

По мнению эксперта, в случае успеха контрнаступления ВСУ Путин снова растеряется и тогда кремлевские элиты начнут действовать.

После дальнейших успехов ВСУ на фронте российские элиты могут попытаться устранить диктатора Путина, власть которого с каждым днем слабеет.

Что делает оцепление Путина в случае успешного украинского контрнаступления и кто может заменить диктатора, рассказал "24 каналу" российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Галлямов отметил, что во время успешных действий ВСУ на фронте Путин просто "прячет голову в песок", как это было во время Харьковской операции или увольнения Херсона.

По мнению эксперта, в случае успеха контрнаступления ВСУ Путин снова растеряется. Тогда кремлевские элиты могут действовать.

"В этот момент Путина не нужно будет бить по голове. Они просто придут и скажут: "ВВ, что будем делать? Плохая ситуация". Когда Путин разведет руками, они предложат собственный план. И попытаются убедить его привести преемника и уйти", – предположил Галлямов.

Оппозиционер считает, что преемниками Путина могут быть многие из действующего режима. Главное – чтобы они не были достаточно токсичны для Украины и международного сообщества. Поэтому "на трон" могут посадить премьер-министра Михаила Мишустина или мэра Москвы Сергея Собянина, которые, по мнению политолога, сейчас меньше всего заляпаны кровью.

Аббас Галлямов ранее уже заявлял, что кремлевские элиты понимают, что РФ проигрывает в войне, поэтому панически ищут варианты, чтобы не допустить бунтов в самой России. И один из вариантов – так называемая "операция преемник".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российские элиты уже знают имя преемника Путина.

В ГУР также сообщали, что кремлевские элиты подбирают преемника Путину.

Пятерка возможных кандидатов на "трон" по версии ТСН.ua:

экс-президент Дмитрий Медведев ;

; первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев или его отец – глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев ;

или его отец – глава Совета безопасности РФ ; премьер-министр Михаил Мишустин.

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