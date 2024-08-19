Операция ВСУ в Курской области России может изменить ход войны – американский сенатор Марк Келли

"Это действительно поставило Путина на пятки", — сказал он о президенте России.

Сенатор Марк Келли заявил, что решение Украины противостоять продолжающемуся российскому вторжению, атакуя саму Россию, может изменить то, как разворачивается эта война.

Выступая в эфире CBS "Лицом к нации", демократ от Аризоны сказал : "130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что могло действительно изменить ход конфликта".

Во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 г. существовали опасения, что если Украина и ее союзники распространят войну на территорию России, может вспыхнуть региональный или глобальный конфликт. Однако война в основном зашла в тупик, по крайней мере до тех пор, пока украинские войска не перешли в Курскую область на территории России.

Келли спросили, устраивает ли он то, что американское оружие сейчас используется на русской земле.

"На украинцев незаконно напал Владимир Путин. ... Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, и я просто, давайте пока охарактеризовать его так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию. в течение длительного периода, но это действительно бросило Путина на пятки", — добавил он.

Келли заметил: "с момента вторжения, сейчас, более двух лет назад, мы, вы знаете, периодически, поскольку мы должны пересматривать, вы знаете, как мы собираемся вести об использовании украинцами помощи в сфере безопасности. что мы им предоставляем. И я считаю. уместно продолжать смотреть на их потребности".

"Вторжение Украины на территорию России в этом месяце многие рассматривают как попытку снять давление с ее сил, защищающих свою территорию от российских захватчиков, а также поставить Украину в лучшую позицию для любых мирных переговоров, которые могут состояться", — пишет издание.

Келли сказал, что украинское наступление должно научить россиян, что президент Владимир Путин не несравнимый защитник, которым он себя выдавал.

"Он всегда пытался охарактеризовать себя как человека, который собирается защищать Россию", — сказал Келли.

"Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, что теперь они подвергаются риску", — резюмировал сенатор.

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Напомним, глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.

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