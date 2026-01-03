Операции США в Венесуэле: Украина сделала заявление о событиях

Венесуэла. / © Associated Press

Украина последовательно защищала право народов жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Впрочем, режим лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «нарушил все эти принципы во всех отношениях».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Киев не признавал легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

«Демократические страны и правозащитные организации по всему миру отмечали распространенные преступления, насилие, пытки, притеснение, злоупотребление всеми основными свободами, кражу голосов и уничтожение демократии и верховенства права его режима. Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и достоинство», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, Украина выступает за дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, «предоставляя приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев».

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала США к воздержанию. Она отметила, что ЕС неоднократно заявлял о том, что Мадуро нелегитимен, поэтому выступал за мирный переход власти. Впрочем, добавила дипломат, «необходимо соблюдать принципы международного права».

Между тем, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после событий в Венесуэле тонко намекнул Путину на судьбу Мадуро. По его словам, «это не могло бы произойти с хорошим парнем». Заметим, что американский президент несколько раз использовал этот термин для описания «фюрера» РФ.

