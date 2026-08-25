Операция "Форест Гамп": в Еврокомиссии сделали заявление о коррупции в Украине

Еврокомиссия / © ТСН

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Европейская комиссия прокомментировала масштабную антикоррупционную операцию «Форест Гамп» в Украине. В Брюсселе отметили неизменную политику нулевой терпимости к коррупции для стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии, сообщает «Европейская правда».

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В Еврокомиссии знают о последних событиях в Украине, связанных с антикоррупционной операцией «Форест Гамп». В то же время в ЕК подчеркнули, что борьба с коррупцией остается одной из ключевых задач для государства, стремящегося вступить в Евросоюз.

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«Мы знаем о последних событиях. Как вам известно, мы не комментируем отдельные случаи. Давайте четко скажем: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Мы напоминаем, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, стремящейся присоединиться к Европейскому Союзу«, — заявил спикер.

Представитель Еврокомиссии отметил, что этот процесс «требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и отмыванием денег путем эффективного предотвращения, расследования и уголовного преследования, а также обеспечения соблюдения верховенства права».

В ЕК также подчеркнули важность независимости антикоррупционных институтов Украины.

«Роль независимых антикоррупционных органов, являющихся краеугольными камнями верховенства права в Украине как будущем государстве-члене, должна быть защищена», — подчеркнули в Еврокомиссии.

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Антикоррупционная операция «Форест Гамп» — последние новости

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на расследование НАБУ «Форест Гамп» относительно своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, отметив, что дело будет рассматривать глава Высшего антикоррупционного суда, поэтому следует дождаться его решения.

25 августа по делу «Форест Гамп» ВАКС избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога 20 млн грн. Сама экс-замглавы ОП опровергла получение 4 млн дол. от экс-нардепа Максима Микитася, отметив отсутствие доказательств передачи средств.

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