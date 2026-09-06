Операция "Карфаген": Кравченко впервые отреагировал на обыски НАБУ по делу о колл-центрах

Руслан Кравченко

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко утверждает, что он не имеет отношения к «крышеванию» незаконных колл-центров, недавно разоблаченных антикоррупционными органами.

Об этом говорится в его заявлении.

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«Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора. В отношении работника Офиса Генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, решения уже приняты. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Поручил подготовить кадровое решение об увольнении по предусмотренной законом процедуре», — написал он.

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Он также сообщил, что поручил проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал указанный работник, и подразделения по противодействию киберпреступности. Будут проверять принятые решения, материалы и результаты работы.

«По результатам проверок будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии оснований уголовно-процессуальные. Если другие работники содействовали колл-центрам, вмешивались в расследование или прикрывали незаконную деятельность, их действия также получат правовую оценку. Должность никого не защитит», — добавил он.

Что известно о деле

4 сентября НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с чиновником ОГП. По версии следствия, группировка причастна к «крышеванию» сети мошеннических колл-центров и отмыванию имущества.

На следующий день органы написали подробности операции, которой дали название «Карфаген». По данным следствия, пять человек подозреваются в незаконном прикрытии колл-центров и легализации более 30 млн грн. Один из них, по прозвищу Шеф, по версии НАБУ, ранее возглавлял Государственную налоговую службу. ГНС заявила, что готова содействовать расследованию НАБУ.

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Впоследствии антикоррупционные органы провели обыски в прокуратуре, через некоторое время СМИ сообщили о задержании руководителя одного из департаментов Сергея Крапивы (на пленках — «Канцлер»).

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