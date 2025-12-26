Операция «Мидас»: Миндич впервые после обвинений и бегства из страны прокомментировал дело

Тимур Миндич

Дополнено новыми материалами

Бизнесмен и фигурант дела «Мидас» Тимур Миндич впервые прокомментировал подозрение в организации коррупционных схем в энергетике и оборонке, подчеркнув, что, мол, находится под «большим давлением».

С бизнесменом в Израиле пообщался журналист «УП» Михаил Ткач.

Миндич заявил, что не причастен к никаким нарушениям. Вроде бы дело против него является «большим медийным кейсом» и медийность «составляет около 90% дела». По его словам, записи НАБУ были обнародованы фрагментарно, вырвав разговоры из контекста.

«Я не могу их (обвинения — Ред.) отрицать. Они есть. Продолжается следствие. „, — ответил он на вопрос о том, отрицает ли обвинение НАБУ и САП, а также отказался комментировать „все, что происходит следствия“.

Миндич подтвердил, что знаком с бывшим министром обороны, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым и эксминистром энергетики Германом Галущенко. Впрочем, подчеркнул, что никогда в жизни не давал им никаких указаний.

«Меня назначили виновным. Миллион вещей мне приписывают… Это все приписанные вещи», — сказал бизнесмен.

Тимур Миндич также отрицал тесные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что раньше общение было не частым, а сейчас вообще отсутствует.

«Я с Зеленским, к сожалению, очень редко общаюсь. Сейчас вообще не общаюсь, и за все время президентства очень редко общались», — высказался бизнесмен о контактах с президентом.

Напомним, бизнесмена Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в «Энергоатоме». Ночью против 10 ноября он уехал из Украины — это произошло за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Основанием для выезда, говорят в ГНСУ, стало наличие троих несовершеннолетних детей.

НАБУ подозревает бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, отмывании денег, полученных преступным путем и в незаконном влиянии на Рустема Умерова — эксминистра обороны, действующего секретаря СНБО. Дело против бизнесмена было открыто 21 августа 2025 года.

Впоследствии президент Владимир Зеленский на три года ввел санкции против фигурантов дела по «Энергоатому». Против Миндича 17 ограничений введены на три года, а одно лишение государственных наград Украины и других форм празднования бессрочно.

В декабре Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему не назначили залог, ведь нет такой возможности при условии заочного судебного процесса. Директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, что это необходимая процедура, чтобы объявить бизнесмена в международный розыск.