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Операция "Паутина": экс-дипломат НАТО прогнозирует "больше варварских нападений" РФ
Москва вряд ли отважится на "ядерку", но что-то "гадкое" может сделать.
Российский "фюрер" Владимир Путин в ответ на украинскую спецоперацию "Паутина" может прибегнуть к новым проявлениям жестокости.
Такое мнение высказал бывший глава Информационного центра НАТО в Москве Роберт Пшель в комментарии "Радио Свобода".
"Без сомнений, мы увидим больше варварских нападений. Хотя трудно представить, какой новый уровень жестокости Россия может предложить после атак на гражданских, энергетику, больницы. Но я бы не умалял желания сделать что-то чрезвычайно противное", - высказался Пшель.
По его словам, использование Москвой ядерного оружия маловероятно, ведь это окончательно изолировало бы его на международной арене, даже в отношениях с такими партнерами, как Китай. Впрочем, возможно, Кремль будет продолжать шантажировать Запад ядерной риторикой, чтобы запугать не украинцев, а именно их союзников.
Он убежден, что Украина осознает риски и готовится к возможным ответным действиям со стороны Кремля.
Как сообщалось, генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал украинскую операцию "Паутина". Он отметил, что пораженные российские самолеты атаковали мирные населенные пункты Украины.
Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию в тылу РФ, поразив четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессорки: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о том, как отвечать на украинские атаки по военным аэродромам РФ, за Министерством обороны. Он также обвинил Украину в попытке сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле.