Операция "Паутина": экс-дипломат НАТО прогнозирует "больше варварских нападений" РФ

Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

Российский "фюрер" Владимир Путин в ответ на украинскую спецоперацию "Паутина" может прибегнуть к новым проявлениям жестокости.

Такое мнение высказал бывший глава Информационного центра НАТО в Москве Роберт Пшель в комментарии "Радио Свобода".

"Без сомнений, мы увидим больше варварских нападений. Хотя трудно представить, какой новый уровень жестокости Россия может предложить после атак на гражданских, энергетику, больницы. Но я бы не умалял желания сделать что-то чрезвычайно противное", - высказался Пшель.

Реклама

По его словам, использование Москвой ядерного оружия маловероятно, ведь это окончательно изолировало бы его на международной арене, даже в отношениях с такими партнерами, как Китай. Впрочем, возможно, Кремль будет продолжать шантажировать Запад ядерной риторикой, чтобы запугать не украинцев, а именно их союзников.

Он убежден, что Украина осознает риски и готовится к возможным ответным действиям со стороны Кремля.

Как сообщалось, генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал украинскую операцию "Паутина". Он отметил, что пораженные российские самолеты атаковали мирные населенные пункты Украины.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию в тылу РФ, поразив четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессорки: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Реклама

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о том, как отвечать на украинские атаки по военным аэродромам РФ, за Министерством обороны. Он также обвинил Украину в попытке сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле.

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 450 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ