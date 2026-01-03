Президент Венесуэлы Николас Мадуро / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация заявила, что США совершили «акт вооруженной агрессии» против Венесуэлы. Мол, это вызывает «глубокую обеспокоенность и осуждение».

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В Москве говорят о «неубедительных» поводах, «на которые ссылаются для оправдания таких действий».

«Венесуэле должно быть гарантировано право определять свою судьбу без вмешательства извне. Латинская Америка должна оставаться зоной мира», — говорится в сообщении.

В России традиционного заявили о «путь диалога» для выхода из сложившейся в стране ситуации. Мол, в ситуации вокруг Венесуэлы «важно не допустить роста эскалации».

В российском МИД подчеркиваю, что якобы «готовы поддержать диалог между сторонами конфликта вокруг Венесуэлы».

Напомним, Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро был задержан и вывезен из страны. По его словам, Соединенные Штаты Америки успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта». Спецподразделение отвечало за операцию 2019 года, в результате которой был ликвидирован бывший лидер «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.