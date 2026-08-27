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Оппоненты набросились на Буданова в гонке за политическим кликбейтом
Политические оппоненты руководителя ОП Кирилла Буданова пытаются использовать упоминания его имени в материалах следствия для удара по рейтингу, а часть медиа для громких заголовков. Такую оценку дал политолог, генеральный директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.
Речь идет об обнародованных фрагментах разговоров с участием Ирины Мудрой и Максима Никитася, где упоминается «Кирилл». После этого в медиапространстве начали появляться утверждения о якобы связи Буданова с Миндичем.
«На основании указанного сейчас по всем СМИ уносится: „Буданов имел дело с Миндичем“. Делается это с простой целью: для оппонентов Буданова – обвалить его политический рейтинг, для журналистов – погоня за кликбейтом», – отметил Мельник.
Он подчеркнул, что обнародованные отрывки сами по себе не устанавливают причастности главы ОП к возможным правонарушениям и призвал не подменять доказательную базу предположениями.
Отдельно политолог обратил внимание на кадровую наследственность в Офисе Президента. По его оценке, Буданов после назначения получил структуру, в которой остались люди предыдущей команды, а вместе с ними и потенциальные репутационные риски.
Мельник также обратился к НАБУ и САП с призывом обнародовать не дозированные утечки, а конкретные доказательства, которые могут быть проверены в установленном законом порядке.
"Я очень жду от НАБУ и САП, как фронтменов этой истории, не дозированных утечек информации, а прямых доказательств, на основании которых суд может установить вину или ее отсутствие", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Кирилл Буданов так прокомментировал «пленки» с Мудрой: Пусть суд разбирается, кто звучит.