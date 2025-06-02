Оппозиционер Кароль Навроцкий вырвался в лидеры президентских выборов в Польше

Флаг Польши

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Во втором туре президентских выборов в Польше кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий вышел в лидеры, согласно последним результатам опроса late poll, проведенного исследовательским центром Ipsos. Этот опрос учитывает как результаты exit poll, так и официальные данные с избирательных участков.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Согласно обновленным данным, Навроцкий набирает 50,7% голосов, в то время как его соперник, действующий мэр Варшавы и кандидат от господствующей коалиции «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский получает 49,3%. Разница в 1,4% превышает статистическую погрешность опроса, составляющую 1%.

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Ранее, согласно результатам exit poll, Тшасковский лидировал с незначительным преимуществом – 50,3% против 49,7% у Навроцкого. Однако обновленный опрос, учитывающий 90% данных с избирательных участков, показывает смену лидера гонки.

Ожидается, что официальные результаты выборов будут объявлены после полного подсчета голосов. Эти выборы считаются одними из самых напряженных в новейшей истории Польши.

Напомним, в первом туре выборов победил кандидат от Гражданской платформы Рафал Тшасковский с результатом в 31,36% голосов избирателей. Его конкурент Кароль Навроцкий финишировал вторым с результатом 29,54% голосов.