Оправданный риск – блоггер рассказал, почему генерал Буданов лично участвует в боевых операциях

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"Несмотря на показательную открытость генерала Буданова, мы очень мало знаем о его реальной работе. При этом, самые интересные факты его биографии чаще всего становятся известны не из его личных рассказов. Сознательно или нет, но его подчиненные часто обсуждают о том, что руководитель украинской разведки активно участвует в боевых операх". Голобуцкий на своей странице в Facebook .

В качестве примера он вспомнил, как позывной "Роланд" по "спецподразделению Тимура" в интервью упомянул случаи, когда Кирилл Буданов лично присутствовал при проведении операций. При этом тот привел пример американского генерала Джорджа Паттона, предписывающего командующим лично посещать фронт и непосредственно общаться с солдатами.

"Это имело обоюдное влияние - генералы не отрывались от земли и знали и видели чем живут и как воюют их подчиненные. Для самих подчиненных это был огромный моральный стимул - командиры не прячутся в глубоком тылу, а воюют вместе с нами. Думаю, в этом есть рациональное зерно. Множество проблем текущей войны возникают именно в этой области. Буданов в этом смысле хороший пример. Если вспомнить новости последних лет, то он присутствовал непосредственно при отражении наступления на Харьков, обороне Северодонецка, освобождении Змеиного и еще множества операций”, - отметил блогер.

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Он подчеркнул, что относиться к этому можно по-разному, но в целом такой риск для командира оправдан.

"С одной стороны - это огромный риск. Боевые офицеры такого уровня действительно на вес золота даже сейчас. С другой стороны, они потому и боевые, что не избегают работы "в поле". Также не надо отвергать упомянутый фактор мотивации личного состава. Генерал, находящийся со своими бойцами на поле боя имеет неординарный авторитет. Кстати, кстати, один из специальных центров". ГУР. Понимаю, что война диктует свои правила. Самое интересное пока остается за кадром.