Оправдывал войну против Украины: экс-нардеп Мураев получил новое подозрение

Евгений Мураев / © УНИАН

Прокуратура сообщила о новом подозрении бывшему народному депутату Евгению Мураеву, руководителю запрещенной прокремлевской партии «Наши».

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным стороны обвинения, пророссийский политик продолжал публично распространять нарративы государства-агрессора — отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывал ее и пытался представить войну как «внутренний гражданский конфликт».

«Основанием для подозрения стало интервью на YouTube-канале, обнародованное в январе 2025 года. Во время разговора экс-нардеп заявил, что его „родина — СССР“, а войну в Украине назвал „гражданской“, утверждая, что между собой якобы воюют граждане одной страны», — говорится в сообщении.

В этом же интервью он пытался переложить ответственность за начало войны с Россией в Украине. В частности, заявлял, что государство-агрессора якобы «втянули в эту войну».

Аналогичные тезисы политик распространял и на собственном Telegram-канале.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему народному депутату заочно уведомлено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Дело Мураева — что известно

СБУ завершила досудебное расследование в отношении главы запрещенной партии «Наши», Евгения Мураева и обвинительный акт к нему был направлен в суд. В заявлении указано, что Мураев причастен к взрывной деятельности в пользу России. Политик задействовал собственный медиаресурс — телеканал «Наш» для предоставления искаженной информации о внутренней ситуации в Украине.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум уголовным статьям:

государственная измена

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам

По материалам СБУ обвинительный акт в отношении Мураева был направлен в суд. Экс-нардепу грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Отметим, что осенью 2022 правоохранители провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. Были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

