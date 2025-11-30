- Дата публикации
Определился ли Зеленский с преемником Ермака
Президент определяется форматом дальнейшей работы Офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис президента вместо уволенного Андрея Ермака.
Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи», — заявил он.
Напомним, через несколько часов после увольнения с должности главы Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отправляется на фронт.
Об этом он сказал в комментарии The New York Post.
Ермак считает, что его достоинство не защитили, несмотря на то, что он с февраля 2022 года остается в Украине. Так что он «не хочет создавать проблем для Зеленского» и отправляется на фронт.
Он не уточнил, когда и как это планирует сделать.
Перед отставкой Андрея Ермака уволили с должности главу Офиса президента. У него провели обыски НАБУ и САП. Официальную причину не называли.