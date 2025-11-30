Определился ли Зеленский с преемником Ермака

Зеленский и Ермак / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис президента вместо уволенного Андрея Ермака.

Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи», — заявил он.

Реклама

Напомним, через несколько часов после увольнения с должности главы Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отправляется на фронт.

Об этом он сказал в комментарии The New York Post.

Ермак считает, что его достоинство не защитили, несмотря на то, что он с февраля 2022 года остается в Украине. Так что он «не хочет создавать проблем для Зеленского» и отправляется на фронт.

Он не уточнил, когда и как это планирует сделать.

Реклама

Перед отставкой Андрея Ермака уволили с должности главу Офиса президента. У него провели обыски НАБУ и САП. Официальную причину не называли.