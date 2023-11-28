"Определяется будет Верховная Рада": нардеп объяснил, как могут наказать Безуглую за слова о Залужном

Народный депутат Верховной Рады Украины от политической партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев зарегистрировал в парламенте проект постановления №10295. В нем он предлагает уволить коллегу по партийному цеху Марьяну Безуглу с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В эфире "Радио Свобода" он объяснил, как могут наказать Безуглу.

"Есть простая аксиома – во время войны политики должны заниматься своей работой, это обеспечение функций государства, это поиск и обеспечение международной поддержки. Военные должны заниматься своим делом. И совершенно недопустимо затягивание военных в политические процессы и наоборот – участие политиков в принятии военных решений. Для меня стало неожиданностью такое поведение госпожи Марьяны. Это не первая такая атака на военное руководство. Сначала была критика от господина Игоря Жовквы, заместителя руководителя Офиса президента. На мой взгляд, происходит попытка втянуть военное руководство в политику. Это направление будет вредить обороноспособности .Если это делает отдельный народный депутат — это, возможно, было бы его право. Если это делает заместитель главы Комитета по нацбезопасности — это уже не укладывается в голове", — сказал он.

Он также объяснил, осуждают ли действия Безуглой во фракции.

"О позиции руководства фракции — этот вопрос надо задавать им. Пока в чатах обсуждения не было. Большое количество коллег по фракции выступили с осуждением. Я видел более 20 публикаций на Facebook народных депутатов с осуждением Безуглой", — отметил он.

Отозвут ли Безуглую из комитета, Кривошеев ответил так: "Определяться будет Верховная Рада. По процедуре — сначала эту процедуру должен расписать комитет. Комитет должен на заседании это постановление поддержать или не поддержать".

Скандал с Безуглой: что известно

26 ноября Марьяна Безуглая подвергла критике действия высшего военного командования ВСУ, в частности Валерия Залужного. Она заявила, что главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план на следующий год, а военное командование Украины никак не предлагает реформировать мобилизационные процессы в стране. По ее словам, такие руководители должны уйти в отставку.

На следующий день, 27 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Затем Марьяна Безуглая прокомментировала свои критические высказывания в сторону высшего командования Вооруженных сил Украины. О мотивах своих действий нардепка рассказала в интервью BBC Украина 27 ноября.

В комментарии журналистам Безуглая отметила, что не считает публикацию своих громких заявлений ошибкой, ее высказывания были "очень щепетильными" и коснулись только "части айсберга".

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